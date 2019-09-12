المنار: القضاء العسكري يصدر مذكرة توقيف بحق عامر الياس فاخوري

أفادت قناة "المنار" بأن ​القضاء العسكري​ أصدر مذكرة توقيف بحق العميل عامر الياس فاخوري وسيحال غدًا الى ​المحكمة العسكرية​. من جهتها، أفادت قناة الـ"LBC" بأن فاخوري قيد التوقيف بناء لاشارة من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية وهو خضع للتحقيق اليوم".

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