زاخاروفا: لافروف سيقوم بزيارة عمل إلى العراق يومي 7 و8 تشرين الاول المقبل

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن "وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، سيقوم بزيارة عمل إلى العراق يومي 7 و8 تشرين الاول المقبل"، مشيرةً إلى انه "خلال الزيارة، سيجتمع لافروف مع قيادة البلاد في بغداد، وكذلك مع قيادة إقليم كردستان العراق في أربيل".
وأكدت أن "الجهتين سيتبادلان خلال الزيارة الآراء حول الجوانب المحورية للأجندة الشرق أوسطية، مع التركيز على الوضع في العراق وسوريا ومنطقة الخليج، كما سيبحثان الوضع المحيط بإيران والتطورات في الأراضي الفلسطينية"، مشيرةً إلى أن "اهتماما خاصا سيولى لتطوير التعاون في مجال مكافحة الإرهاب وانتشار التطرف الديني، كما أن الأولوية ستمنح أيضا لبحث آفاق تعزيز علاقات الصداقة التقليدية بين روسيا والعراق وتطويرها الشامل، بما في ذلك التعاون في مجال الوقود والطاقة والمجال الإنساني".
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