زاخاروفا: لافروف سيقوم بزيارة عمل إلى العراق يومي 7 و8 تشرين الاول المقبل

أعلنت المتحدثة باسم ​وزارة الخارجية الروسية​، ​ماريا زاخاروفا​، أن "وزير الخارجية الروسي ​سيرغي لافروف​، سيقوم بزيارة عمل إلى ​العراق​ يومي 7 و8 تشرين الاول المقبل"، مشيرةً إلى انه "خلال الزيارة، سيجتمع لافروف مع قيادة البلاد في ​بغداد​، وكذلك مع قيادة ​إقليم كردستان​ العراق في ​أربيل​".

وأكدت أن "الجهتين سيتبادلان خلال الزيارة الآراء حول الجوانب المحورية للأجندة الشرق أوسطية، مع التركيز على الوضع في العراق و​سوريا​ ومنطقة الخليج، كما سيبحثان الوضع المحيط ب​إيران​ والتطورات في الأراضي الفلسطينية"، مشيرةً إلى أن "اهتماما خاصا سيولى لتطوير التعاون في مجال ​مكافحة الإرهاب​ وانتشار التطرف الديني، كما أن الأولوية ستمنح أيضا لبحث آفاق تعزيز علاقات الصداقة التقليدية بين ​روسيا​ والعراق وتطويرها الشامل، بما في ذلك التعاون في مجال ​الوقود​ و​الطاقة​ والمجال الإنساني".