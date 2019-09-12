أعلنت ​وزارة الخارجية الأميركية​ عن تخصيصه مكافأة قدرها 5 ملايين ​دولار​ لكل من يساعد في القبض على ثلاثة من قياديي جماعة "حراس الدين" السورية وهم فاروق السوري، أبو عبد الكريم المصري، وسامي العريدي".

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كانت هذه تفاصيل خبر خارجية أميركا: سنخصص 5 ملايين دولار لكل من يساعد بالقبض على قيادات ارهابية سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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