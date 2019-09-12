وزير المال الإسرائيلي: واشنطن ستواصل انتهاج سياسة العقوبات ضد إيران

أعلن وزير المالية الإسرائيلي، موشيه كحلون أنه "تلقى ضمانات من مسؤولة أميركية رفيعة المستوى بأن ​واشنطن​ ستواصل انتهاج ​سياسة​ العقوبات ضد ​إيران​ ولا تنوي تخفيفها".

ولفت كحلون الى أنه "عقد قبل قليل اجتماع عمل مميزا مع وكيلة ​وزارة الخزانة الأميركية​، سيغال ماندلكير، في ​تل أبيب​"، لافتاً الى "أنني كنت سعيدا للسماع منها أنه، على عكس ما جاء في ​تقارير​ إعلامية، لم يحدث أي تغيير في سياسة العقوبات ضد إيران".

وأكد أن "المسؤولة الأميركية تعهدت بأن واشنطن ستستمر في انتهاج هذه ​السياسة​ بكامل قوتها".

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