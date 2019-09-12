أعلن وزير الخارجية التركي ​مولود جاويش أوغلو​ أن "​أوزبكستان​ قررت الانضمام إلى مجلس تعاون الدول الناطقة بالتركية و​تركمانستان​ كعضو مراقب"، مؤكداً أن "المجلس التركي ينمو بشكل مطرد"، مشيرا إلى أن "قمة هذا العام ستعقد بتاريخ 16 تشرين الأول المقبل"، لافتاً إلى ان "المجلس التركي يتجه لأن يكون جهة فاعلة ومهمة في المنطق".

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كانت هذه تفاصيل خبر جاويش أوغلو: أوزبكستان وتركمانستان تقرران الانضمام للمجلس التركي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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