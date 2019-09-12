القوات الهندية تصادر أسلحة كانت في طريقها إلى كشمير

أوقفت القوات الهندية، ثلاثة أشخاص في الهند، يشتبه بانتمائهم إلى مجموعة مسلّحة مقرها باكستان، وذلك أثناء نقلهم أسلحة وذخائر نحو كشمير حيث يسود التوتر، بحسب الشرطة الهندية.
وصادرت الشرطة الهندية أربع بنادق هجومية من طراز "اك-56" وبندقيتين من طراز "اك-47"، بالإضافة إلى ستة صناديق ذخيرة و180 رصاصة، وفق المسؤول في الشرطة شريدار باتيل.
وذكر باتيل في مؤتمر صحافي إنّ "الشاحنة كانت آتية من بنجاب وفي طريقها إلى كشمير"، مؤكدا "إننا نحقق لمعرفة من اين حصلوا على هذه الكمية".
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