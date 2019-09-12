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القوات الهندية تصادر أسلحة كانت في طريقها إلى كشمير

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أوقفت القوات ​الهند​ية، ثلاثة أشخاص في الهند، يشتبه بانتمائهم إلى مجموعة مسلّحة مقرها ​باكستان​، وذلك أثناء نقلهم أسلحة وذخائر نحو ​كشمير​ حيث يسود التوتر، بحسب ​الشرطة الهندية​.

وصادرت الشرطة الهندية أربع بنادق هجومية من طراز "اك-56" وبندقيتين من طراز "اك-47"، بالإضافة إلى ستة صناديق ذخيرة و180 رصاصة، وفق المسؤول في الشرطة شريدار باتيل.

وذكر باتيل في ​مؤتمر​ صحافي إنّ "الشاحنة كانت آتية من بنجاب وفي طريقها إلى كشمير"، مؤكدا "إننا نحقق لمعرفة من اين حصلوا على هذه الكمية".

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