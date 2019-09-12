الاتحاد الأوروبي: تمديد العقوبات الاقتصادية على روسيا 6 أشهر

أعلن ​الاتحاد الأوروبي​ عن "تمديد العقوبات الاقتصادية المفروضة على ​روسيا​، 6 أشهر، على خلفية الأزمة الأوكرانية"، موضحاً أن "تمديد العقوبات جاء بسبب تهديد روسيا لسيادة ​أوكرانيا​ وحريتها ووحدة أراضيها"، مشيراً إلى ان "العقوبات ستستمر حتى تاريخ 15 آذار العام القادم".

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