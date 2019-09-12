لموسم واحد قابل للتجديد.. عصام الراقي يوقع في كشوفات “الماص”

أعلن فريق المغرب الرياضي الفاسي لكرة القدم، اليوم الخميس، تعاقده بشكل رسمي مع اللاعب عصام الراقي، الذي سيعزز صفوف الفريق بدءا من الموسم المقبل.
ووقع الراقي في كشوفات المغرب الفاسي، عقدا يمتد إلى موسم واحد قابل للتجديد، وذلك في صفقة انتقال حر، بعدما شكل متم الموسم الكروي الماضي، نهاية العقد، الذي كان يربطه بفريقه السابق، اتحاد طنجة.
وتعول مكونات “الماص” على خبرة الراقي، التي راكمها داخل المغرب وخارجه، من أجل مساعدة الفريق على العودة إلى القسم الأول من البطولة الاحترافية.
وسبق للراقي، البالغ من العمر 38 سنة، اللعب لأندية الجيش الملكي، والرجاء الرياضي، واتحاد طنجة في المغرب، كما خاض تجارب احترافية رفقة ناديي الوحدة، والرائد السعوديين، والإمارات الإماراتي، علما أنه حصد مجموعة من الألقاب، توزعت بين أربعة في كأس العرش، ولقب للبطولة.
يذكر أن المغرب الفاسي سيستقبل، السبت المقبل، على أرضية مركب فاس الكبير، شباب الريف الحسيمي، في إطار أولى جولات البطولة الاحترافية في قسمها الثاني.
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