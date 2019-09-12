بعد أيام من تتويجه بجائزة أفضل هدف.. محمد صلاح يحصد جائزة الأفضل في ليفربول لشهر غشت

نال الدولي المصري، محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، جائزة أفضل لاعب في الفريق، عن شهر غشت الماضي، وذلك أيام قليلة بعد فوزه في جائزة أفضل هدف عن الشهر ذاته.

ونشر الحساب الرسمي لبطل دوري أبطال أوربا، عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، صورة النجم المصري مع جائزة الأفضل للشهر الماضي.

وأرفق “الريدز” صورة محمد صلاح بتغريدة، قال فيها: “تهانينا، نقدم لكم أفضل لاعبي ليفربول في شهر غشت”، علما أنها الجائزة الأولى للفريق هذا الموسم، إذ شهد الشهر الماضي بداية منافسات العام الجديد.

حصد المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، جائزة جديدة ضمها إلى خزينة ألقابه الفردية، بعد أيام قليلة، من فوزه بجائزة أفضل هدف في الشهر. نفسه.

وأعرب الفرعون المصري عن سعادته بهذا التتويج، وقال: “سعيد بفوزي بالجائزة، لكن المهم فوز الفريق في المباريات”، مضيفا: “الشهر الماضي فزنا بكل المباريات، لذلك يتوجب علينا التركيز من أجل مواصلة الانتصارات”.