مهم.. أمطار رعدية من المستوى البرتقالي مرتقبة في هذه المناطق (نشرة خاصة)

أعلنت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية أنه يرتقب تسجيل زخات مطرية رعدية قوية من المستوى البرتقالي، من الساعة 14.00 إلى الساعة 24.00 من اليوم الخميس، في عدد من أقاليم المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة خاصة، أن هذه الزخات المطرية الرعدية ستهم أقاليم ميدلت، وفكيك، وبولمان، والرشيدية (المرتفعات).

وأضافت المديرية أنه من المحتمل أن تهم زخات مطرية هذه الليلة أقاليم جرادة، وتاوريرت، وكرسيف، ووجدة، وبركان.