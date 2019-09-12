الخلفي: التصويت الإجباري غير مقرر في جدول أعمال الحكومة.. ننفي مطلقا ما يروج

بعد الأنباء التي راجت مؤخرا حول وجود مشاورات بين وزارة الداخلية والأحزاب السياسية، حول موضوع التصويت الإجباري، خرج الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس ليوضح.

وقال الوزير مصطفى الخلفي، في الندوة الصحافية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، زوال اليوم الخميس، “ليس هناك أي شيء مقرر بالنسبة للحكومة”.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، إنه عقب الأنباء التي تم تداولها بخصوص الموضوع، حرص على التواصل مع مصالح رئاسة الحكومة، للتأكد من صحة ما يروج، مضيفا، “تأكدت فكان الجواب هو النفي المطلق”.

وقال الخلفي أيضا، “خذوا عني هذا الجواب، ليس هناك أي شيء مقرر بخصوص التصويت الإجباري في جدول أعمال الحكومة”.