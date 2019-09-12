الكويت: #غرامة_البيجامة_ألف_دينار لحماية "الذوق العام"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تعتزم الكويت سنّ قانونٍ يغرّم من يظهرون في الأماكن العامة بملابس النوم (بيجامة) بغرامة قد تصل إلى ألف دينار أي ما يعادل نحو 3300 دولار، وذلك بدعوى حماية القيم والذوق العام، وهو ما أثار جدلًا بين مؤيّد للقانون ومعارض له.

ووفق ما أوردته صحيفة "القبس" فإن النائب ماجد المطيري، الّذي تقدّم باقتراح القانون، حدد في اقتراحه 11 سلوكا بالأماكن العامة تستوجب العقاب لمرتكبيها منها الظهور بزي يحمل صورا أو عبارات مسيئة للذوق والآداب والتلفظ بألفاظ خادشة للحياء والكرامة والتنقل ببيجامة النّوم.

كما تشمل السلوكيات المستهدفة في مشروع القانون رفع صوت الموسيقى والتعدي على حق الآخرين في الطوابير والخدمات، وتصوير الآخرين خفية بقصد السخرية والمقالب، والبصق، وإلقاء بقايا الطعام والأدخنة من نوافذ السيارات في الطرقات.

ويمنح المقترح وزير الداخلية أو من ينوب عنه الحق في إصدار لوائح وقرارات بالأفعال التي من شأنها الإخلال بالذوق العام والآداب العامة على أن يتم تغليظ العقوبة في حال تكرار المخالفة.

وذكر المطيري في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أنه يأتي "نظرًا لما شهدناه في الفترة الأخيرة من انفلات أخلاقي وظهور بعض السلبيات الدخيلة والغريبة عن المجتمع الكويتي.. لا سيّما في الأماكن العامّة، وتشغيل الموسيقى بصوت مرتفع ممّا يسبّب الإزعاج للآخرين" معتبرًا أنّ هذه المظاهر "تشكّل خطورةً على الهويّة الكويتيّة المنضبطة والمعروف عنها الالتزام الأخلاقي ومراعاة شعور الآخرين".

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وتصدر وسم #غرامة_البيجامه_ألف_دينار موقع التّواصل الاجتماعيّ "تويتر" في الكويت، ليحتلّ المركز الأول في قائمة الأكثر تداولًا، حيث اعتبر غالبية المشاركين أن هذه القضية لا تمثل أهمية كبيرة وسط المشكلات التي تعاني منها البلاد وأهمها تأخر التنمية، والفساد، والاختلاسات، وزحمة الطرق وتفاقم قروض المواطنين.

وانتشرت عدّة تغريدات ساخرة من الفكرة ومن توقيت طرحها في وقت يئن فيه المواطن من مشكلات أهم لا تسترعي اهتمامات النواب والمسؤولين.

وكتبت المغرّدة عبير جمعة على حسابها في "تويتر" مخاطبةً المطيري: "تركت أهم موضوع يعاني النّاس منه، ألا وهو الدّيون الّتي كسرت ظهورهم وخاصّةً المتقاعدين، الّذي بالكاد تكفيهم رواتب التّقاعد".

فيما رأى مغرّد آخر أنّ على القانون أن يهتمّ بتجريم ارتداء النساء لملابس "قصيرة ضيّقة وفاتنة".