الكعبي والحبحاب يبحثان العلاقات الثنائية لاسيما في المجال البرلماني

وقال مصدر في السفارة اللبنانية في حديث لـ الخليج 365، إن "اللقاء تناول تفعيل العلاقات الثنائية لاسيما في المجال البرلماني، كما تناول الوضع السياسي".

وأضاف المصدر أن اللقاء "تناول كذلك التهديدات الامنية التي تواجه العراق كما لبنان وزيارة الاخيرة للسيد للصدر".