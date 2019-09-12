لجنة بمجلس النواب الأمريكي تصادق على قرار يسمح بتكثيف التحقيق لعزل ترامب

صادقت لجنة الشؤون القضائية في مجلس النواب الأمريكي اليوم الخميس على مشروع قرار يهدف إلى تكثيف التحقيق التي تجريه لدراسة إمكانية عزل رئيس البلاد دونالد ترامب عن الحكم. وتبنت اللجنة التي يسيطر عليها الديمقراطيون هذا القرار مع تصويت الأعضاء الجمهورييين فيها بالإجماع ضده. ويتيح هذا التشريع للجنة تنظيم جلسات استماع ضمن إطار التحقيق واستجواب الشهود بأساليب أكثر صرامة ورفع وتائر التحقيق، الذي قد يؤدي إلى سحب الثقة عن ترامب حتى نهاية العام الجاري.

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