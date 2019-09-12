مؤسسة الشهداء ترحب بمقترح نيابي بإعطاء درجة المتقاعد من ذوي الشهداء لاحد ذويه

وقالت المؤسسة في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "رئيسة مؤسسة الشهداء ناجحة عبد الأمير الشمري بحثت أثناء لقائها بالنائب عطوان العطواني عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار اليوم الخميس ٢٠١٩/٩/١٢ عمل المؤسسة وما تقدمه من خدمات لذوي الشهداء" .واضاف المكتب، أن "رئيسة المؤسسة رحبت بالمقترح الذي طرحه العطواني بشأن الموظف المتقاعد من ذوي الشهداء أو من ينوي التقاعد بان تعطى درجته الشاغرة لاحد من ذويه لتبقى الدرجة محصورة بذوي الشهداء الذين يستحقونها. كما تمت مناقشة موضوع الدور التكميلي للطلبة اذ طالبت الشمري والعطواني وزير التربية بان يستثني طلبة ذوي الشهداء من عدد الدروس التكميلية" .

من جانبه، اكد العطواني على "ضرورة أن يأخذ ذوو الشهداء استحقاقهم على اكمل وجه"، مبينا ان "صوتنا مع مؤسسة الشهداء. وعلى رئيس الحكومة إعطاء صلاحيات للمؤسسة بتوزيع قطع أراض لذوي الشهداء".

