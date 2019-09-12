العثور على جثة رجل شرقي بغداد

افاد مصدر امني، الخميس، بالعثور على جثة رجل مجهول الهوية في الكمالية شرقي بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "قوة امنية عثرت على جثة رجل مجهول الهوية مرمية على جانب طريق منطقة الكمالية"، موضحاً أن "الجثة بدت عليها اثار اطلاق نار بمنطقة الرأس".
يذكر أن بغداد تتمتع باستقرار أمني نسبي، لكنها تشهد بين فترة وأخرى هجمات مسلحة وتعثر القوات الامنية على جثث مجهولة الهوية وتفكك عبوات ناسفة في مناطق متفرقة من العاصمة.
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