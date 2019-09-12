رئاسة البرلمان تصف حجم التعديلات على مشروع قانون جرائم المعلوماتية بـ'الشاملة'

وصف النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، الخميس، حجم التعديلات على مشروع قانون جرائم المعلوماتية بـ"الشاملة"، مشيرا الى ان المسودة التي ارسلت من قبل الحكومة لمجلس النواب قبل عدة اعوام تغيرت نصوصها بنسبة عالية.
ووصف الكعبي حجم التعديلات على مشروع قانون جرائم المعلوماتية بـ"الشاملة"، لافتا الى ان "المسودة التي ارسلت من قبل الحكومة لمجلس النواب قبل عدة اعوام تغيرت نصوصها بنسبة عالية نظرا لوجود متغيرات كبيرة وكثيرة على قطاع الاتصالات والمعلومات التي من المفترض معالجتها في هذا القانون المهم سواء للبلد او الحكومة وحتى المواطن العراقي".
وتابع الكعبي، أنه "تم بحث خلال اللقاء اهم المتغيرات التي تبدأ من اسم القانون وتنتهي بالفقرات العقابية والاسباب الموجبة"، مؤكدا انه "وبعد اقرار القانون سيشعر المواطن العراقي ولأول مرة ان الدولة هي المسؤولة عن تامين الحماية لخصوصياته وامواله ومعلوماته، وايضا ايجاد منظومة قانونية قادرة على حماية كيان الدولة كما تم بحث مشاريع القوانين الاخرى المتعلقة بالاتصالات والمراحل التي بلغتها قبل رفعها للتصويت".
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