الجامعة العربية تعتمد بالإجماع قراراً عراقياً يدين اعتداءات اسرائيل بالطائرات المسيرة

أعلنت وزارة الخارجية، الخميس، أن الجامعة العربية اعتمدت بالإجماع قراراً عراقياً يدين اعتداءات اسرائيل بالطائرات المسيرة على بعض الدول. وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه،إن "المجلس الجامعة العربية في الدورة ١٥٢ العادية على المستوى الوزاري يعتمد بالإجماع قراراً عراقياً يدين اعتداءات الكيان الصهيوني بالطائرات المسيرة على بعض الدول العربية".



وأضافت الوزارة، أن "القرار يدعم جميع الخطوات واجراءات الحفاظ على السيادة الوطنية للدول، ويطلب من العضو العربي في مجلس الامن والمجموعة العربية في الامم المتحدة التحرك والدعم لتنفيذ القرار".

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