انت الان تتابع ترامب يشيد بقرار المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقرارات البنك المركزي الأوروبي اليوم الخميس، وقال إنه اتخذ القرار الصائب بإعلان خفض الفائدة وجولة جديدة من شراء السندات.

كما أشاد بسرعة المركزي الأوروبي في اتخاذ القرارات.

وكتب على تويتر :"إنهم يحاولون، وينجحون، في خفض سعر صرف اليورو مقابل الدولار /شديد/ القوة، ما يضر بالصادرات الأمريكية".

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وكرر ترامب انتقاده لـ"الاحتياطي الفيدرالي " (المركزي الأمريكي) الذي يصر على أنه يتعين عليه هو الآخر خفض أسعار الفائدة.

وكتب ترامب أن الاحتياطي "يجلس ويجلس ويجلس"، وأضاف :"إنهم (في المركزي الأوروبي) يحصلون على أموال لاقتراض أموال، بينما نحن ندفع فوائد! ".