انت الان تتابع مقتل 50 على الأقل بعد خروج قطار عن القضبان في الكونجو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة أرشيفية ذكر وزير الشؤون الإنسانية أن ما لا يقل عن 50 شخصا لقوا حتفهم عندما خرج قطار عن القضبان في إقليم تنجانيقا بجنوب شرق جمهورية الكونجو الديمقراطية في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس. وقال الوزير ستيف مبيكاي إن الحادث وقع في نحو الثالثة صباحا بالتوقيت المحلي في بلدة مايباريدي وأن عدد القتلى أولي. وأضاف على تويتر "أقدم التعازي لأسر المتوفين نيابة عن الحكومة".

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