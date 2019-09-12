الان تتابع بالإجماع.. مجلس الأمن يعتمد قرارا بريطانيا بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لمدة عام والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعة واحدة - 5:20 م, 12 سبتمبر 2019 م التعليقات: 0 متابعات- الخليج 365 اعتمد مجلس الأمن، في جلسته اليوم الخميس، بالإجماع، قرارا بريطانيا بتمديد بعثة ولاية الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لمدة عام.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالإجماع.. مجلس الأمن يعتمد قرارا بريطانيا بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لمدة عام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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