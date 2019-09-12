الان تتابع رغم الهدنة.. طائرات حربية حكومية تقصف إدلب السورية والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وكالات - الخليج 365
ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان وسكان أن أجزاء من محافظة إدلب تعرضت لضربات جوية اليوم الخميس، وذلك على الرغم من وقف إطلاق النار الذي أوقف هجوما ضاريا للجيش في المنطقة التي تسيطر عليها المعارضة.
وقال المرصد، الذي يراقب الحرب من مقره في بريطانيا، إن الطائرات الحربية الحكومية قصفت قرى في جنوب محافظة إدلب للمرة الأولى في نحو أسبوعين.
وتشهد إدلب، الواقعة في أقصى شمال غرب سوريا وآخر معقل كبير للمعارضة، هدوءا في الضربات الجوية منذ أعلنت دمشق وحليفتها الرئيسية موسكو وقفا لإطلاق النار في 31 أغسطس/آب.
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