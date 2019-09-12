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الملك سلمان يجدد إدانة المملكة مساعي إسرائيل لضم أراض من الضفة الغربية

الخميس 12 سبتمبر 2019

الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود

كتب الخليج 365 ـ متابعات

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود اتصالاً هاتفياً اليوم الخميس، أيلول 12، 2019، بالرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين.



وبحسب وكالة "واس" فقد جدد خادم الحرمين الشريفين خلال الاتصال إدانة المملكة ورفضها القاطع لما أعلنه رئيس الوزراء الإسرائيلي عن نيته ضم أراض من الضفة الغربية المحتلة عام 1967م.

وأكد الملك سلمان أن هذا الإعلان يُعد تصعيداً بالغ الخطورة بحق الشعب الفلسطيني، وانتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة والأعراف الدولية.

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ولفت الملك سلمان إلى أن المحاولة الإسرائيلية لفرض سياسة الأمر الواقع لن تطمس الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني.

بدوره، ثمّن الرئيس محمود عباس، حرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين الكبير بالقضية الفلسطينية، ومواقف المملكة العربية السعودية الدائمة والثابتة والحازمة تجاه فلسطين وشعبها في مختلف القمم والمحافل الإقليمية والدولية.

وأشاد الرئيس عباس بدعوة المملكة إلى عقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية لبحث هذا الموضوع ومراجعة المواقف تجاه إسرائيل بهدف مواجهة هذا الإعلان والتصدي له واتخاذ ما يلزم من إجراءات ووضع خطة تحرك عاجلة نحوه والتصدي له.

وأشاد بالبيان الذي أصدرته المملكة وموقفها الذي وضع النقاط على الحروف.