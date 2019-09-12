السعودية تطالب باتفاق دولي شامل لنووي إيران

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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طالبت السعودية باتفاق دولي شامل حيال برنامج إيران النووي، يضمن منع نظام الملالي من الحصول على السلاح النووي بأي شكل من الأشكال، ويسهم في منع انتشار أسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط.

ودعا سفير السعودية في النمسا ومندوبها الدائم في الأمم المتحدة الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان إلى ضرورة اتخاذ إجراءات رادعة إزاء تجاوزات إيران وخروقاتها للاتفاق النووي.

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مطالب سعودية:

يشتمل الاتفاق النووي على آلية تفتيش محددة وصارمة ودائمة لكل المواقع

وجود آلية لإعادة فرض العقوبات على نحو سريع إذا انتهكت إيران الاتفاق

إيقاف جميع التزاماتها المتعلقة بالبحث والتطوير