كلودين عون روكز رحبت باقرار خطة العمل الوطنية حول المرأة والسلام والامن

علقت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون ​المرأة​ اللبنانية كلودين عون روكز على اقرار ​مجلس الوزراء​ للقانون الذي يقضي بمشاركة المرأة في صنع القرار على المستويات كافة، معتبرةً أن "اعتماد ​الحكومة اللبنانية​ لخطة عمل وطنية لتطبيق قرار ​مجلس الأمن​ 1325 حول المرأة والسلام والأمن، ينطوي على إرادة سياسية جدية لدى الحكومة، لدعم مشاركة المرأة في صنع القرار، لتصحيح القوانين المجحفة بحقها، ولحمايتها من ​العنف​ الذي قد تتعرض له".

ولفتت الى أن "المبادرات التي تتضمنها هذه الخطة، سوف تساعد النساء على تخطي الصعوبات التي تعيشها خلال ​حالات​ النزاع وعلى المشاركة في الجهود الرامية إلى الحؤول دون حصول مثل هذه الحالات"، مشيرةً إلى انه "بهذا القرار تلتزم الإدارات الرسمية العمل يدا بيد مع الهيئات والمنظمات الداعمة للمرأة بهدف تعزيز وضع النساء في المجتمع، وإزالة كل أشكال التمييز التي يعانين منها".