لفت الشؤون الاجتماعية ​ريشار قيومجيان​ في تصريح له بعد انتهاء جلسة ​مجلس الوزراء​ المنعقدة في ​قصر بعبدا​ برئاسة ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ إلى "إننا اعترضنا على آلية ​ديوان المحاسبة​ لأن الآلية المتبعة لا تطبق بشكل كامل وفق ما ينص القانون".

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كانت هذه تفاصيل خبر قيومجيان: اعترضنا على آلية ديوان المحاسبة لأن الآلية المتبعة لا تطبق وفق ما ينص القانون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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