قائد الجيش التقى رئيس الشؤون الدبلوماسية في قوات اليونيفيل

استقبل قائد الجيش ​العماد جوزيف عون​ في مكتبه في اليرزة رئيس الشؤون الدبلوماسية في قوات ​الأمم المتحدة​ المؤقتة في ​لبنان​ السيد عمران رضا، وتناول البحث الأوضاع على الحدود الجنوبية. كما استقبل القائم بأعمال سفارة ​جنوب أفريقيا​ السيد سولومزي مهلانا، وجرى بحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، ثمّ وفداً من ​رابطة قدماء القوى المسلحة​ اللبنانية.

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