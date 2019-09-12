نديم الجميل: حزب الله الإيراني ليس جزءا من السلطة ولكنه السلطة في لبنان

اعتبر النائب ​نديم الجميل​ "ان ​حزب الله​ ليس جزءا من السلطة ولكنه السلطة في لبنان، ويحتكر قرار الحرب والسلم، ويوجه ​الدولة​ اللبنانية وفق مصالحه"، موضحا ان الدولة بدت عاجزة في الاحداث الاخيرة بين ​اسرائيل​ وحزب الله، ورد حزب الله بعملية على الحدود شكّل استفزازا لمعظم اللبنانيين،" مؤكدا "ان المعادلة اليوم، ان هناك حزب ايراني عناصره لبنانيون، ردّ من لبنان على عملية اسرائيلية استهدفت عناصر له في ​سوريا​، ما يجر لبنان الى صراع المحاور".

ولفت الجميل في حديث تلفزيوني، الى "ان نجدّد المطالبة ان تكون السلطة القضائية مستقلة عن السلطة الاجرائية وهو ما ينص عليه ​الدستور​، ولكن ​التعيينات القضائية​ بالشكل التي تتمّ به، هي تعيينات سياسية وتقوم على المحاصصة، في حين ان لتعزيز استقلالية القضاء يجب ان يعين القضاة من قبل ​مجلس القضاء الاعلى​، فيما نرى اليوم ان أداء السلطة يتناقض مع ما يحكى عن توجّه للاصلاح في القضاء. "