أفاد المكتب الاعلامي لوزارة العمل بأن "فرق التفتيش في وزارة العمل استكملت مهامها ميدانيا حرصا على احترام القانون وعملا بخطة تنظيم اليد العاملة غير اللبنانية التي اطلقها الوزير كميل ابو سليمان وتم ذلك بمؤازرة قوى الامن الداخلي وعلى تواصل مع النيابات العامة حيث اقتضت الحاجة وبالتنسيق مع البلديات وشمل التفتيش 11 منطقة نهار الخميس في 12 الحالي، هي: الغبيري، الشياح، كركول الدروز، حالات، جبيل، عمشيت، صيدا، خط شتورا، مكسة، قب الياس ومدينة النبطية وزار المفتشون 47 مؤسسة ومحلا ورجى إقفال 5 محلات وتسطير 28 ضبطا و9 إنذارات".
فيما تابعت فرق التفتيش في وزارة العمل جولاتها لمراقبة تطبيق قانون العمل لناحية استحصال الاجانب على إجازة عمل، وذلك حماية لليد العاملة اللبنانية، حيث تم تسطير العديد من محاضر الضبط في حق عدد من المؤسسات المخالفة في مناطق عمشيت ونهر ابراهيم وحالات، وتم اقفال محلات تصليح ادوات كهربائية وبيع الخضار والاراكيل ومعمل خياطة.
كانت هذه تفاصيل خبر حصيلة تفتيش وزارة العمل: 5 اقفالات و 28 ضبطا و9 انذارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.