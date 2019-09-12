حصيلة تفتيش وزارة العمل: 5 اقفالات و 28 ضبطا و9 انذارات

أفاد المكتب الاعلامي ل​وزارة العمل​ بأن "فرق التفتيش في وزارة العمل استكملت مهامها ميدانيا حرصا على احترام القانون وعملا بخطة تنظيم اليد العاملة غير اللبنانية التي اطلقها الوزير ​كميل ابو سليمان​ وتم ذلك بمؤازرة ​قوى الامن الداخلي​ وعلى تواصل مع النيابات العامة حيث اقتضت الحاجة وبالتنسيق مع البلديات وشمل التفتيش 11 منطقة نهار الخميس في 12 الحالي، هي: ​الغبيري​، ​الشياح​، كركول ​الدروز​، ​حالات​، جبيل، ​عمشيت​، صيدا، خط ​شتورا​، مكسة، ​قب الياس​ و​مدينة النبطية​ وزار المفتشون 47 مؤسسة ومحلا ورجى إقفال 5 محلات وتسطير 28 ضبطا و9 إنذارات".

فيما تابعت فرق التفتيش في وزارة العمل جولاتها لمراقبة تطبيق ​قانون العمل​ لناحية استحصال الاجانب على إجازة عمل، وذلك حماية لليد العاملة اللبنانية، حيث تم تسطير العديد من محاضر الضبط في حق عدد من المؤسسات المخالفة في مناطق عمشيت و​نهر ابراهيم​ وحالات، وتم اقفال محلات تصليح ادوات كهربائية وبيع الخضار والاراكيل ومعمل خياطة.