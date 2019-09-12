مسؤول روسي: العلاقات مع دول منطقة الشرق الأوسط بمجال التعاون العسكري جيدة

لفت مدير الهيئة الفيدرالية الروسية للتعاون العسكري التقني، دميتري شوغايف، إلى "جوانب التعاون العسكري والتقني مع دول منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك مع الدول العربية"، مشيداً بـ"العلاقات مع دول منطقة الشرق الأوسط في مجال التعاون العسكري"، قائلا "إن حجم حقيبة طلبيات المنطقة من الأسلحة والمعدات العسكرية الروسية تبلغ اليوم 20 مليار دولار".
وعن توزيع هذه الطلبيات على القطاعات العسكرية، أوضح شوغايف أن "نحو 80% من هذه الطلبيات تأتي على الدفاع الجوي ومعدات القوات الجوية، فيما تشكل معدات القوات البرية، بما في ذلك الدبابات والآليات، نحو 20%".
وانتقد "سياسات العقوبات التي تتبعها واشنطن ضد روسيا وقطاع صناعة الأسلحة"، قائلا "إن تهديدات الولايات المتحدة بالعقوبات ليست إلا أداة منافسة غير شريفة"، مشددا على "عزم روسيا الحفاظ على مرتبتها كثاني أكبر مصدر للأسلحة في العالم".
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