مسؤول روسي: العلاقات مع دول منطقة الشرق الأوسط بمجال التعاون العسكري جيدة

لفت مدير الهيئة الفيدرالية الروسية للتعاون العسكري التقني، دميتري شوغايف، إلى "جوانب التعاون العسكري والتقني مع دول منطقة ​الشرق الأوسط​، بما في ذلك مع ​الدول العربية​"، مشيداً بـ"العلاقات مع دول منطقة الشرق الأوسط في مجال التعاون العسكري"، قائلا "إن حجم حقيبة طلبيات المنطقة من الأسلحة والمعدات العسكرية الروسية تبلغ اليوم 20 مليار ​دولار​".

وعن توزيع هذه الطلبيات على القطاعات العسكرية، أوضح شوغايف أن "نحو 80% من هذه الطلبيات تأتي على الدفاع الجوي ومعدات ​القوات​ الجوية، فيما تشكل معدات القوات البرية، بما في ذلك الدبابات والآليات، نحو 20%".

وانتقد "سياسات العقوبات التي تتبعها ​واشنطن​ ضد ​روسيا​ وقطاع صناعة الأسلحة"، قائلا "إن تهديدات ​الولايات المتحدة​ بالعقوبات ليست إلا أداة منافسة غير شريفة"، مشددا على "عزم روسيا الحفاظ على مرتبتها كثاني أكبر مصدر للأسلحة في ​العالم​".