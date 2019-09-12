قائد الحرس الثوري: ارادة شعبنا اقوى من ارادة الاعداء

اكد القائد العام للحرس الثوري اللواء حسين سلامي ان "ارادة الشعب الايراني اقوى من ارادة الاعداء والحظر"، مشيراً إلى ان "الشعب الايراني اثبت بانه اقوى من الحظر ومن الاعداء وان ارادته اقوى من ارادة الاعداء، ونحن اليوم امة موحدة امام الحرب الاقتصادية المعادية".
ولفت إلى أن "الحرس الثوري نابع من صلب الشعب"، مشيراً إلى أن "الاخوة في الحرس الثوري هم ابناء الشعب وهم حاضرون الى جانبه في كل الساحات ويعدّون الدرع الواقي له والقلاع المنيعة لحمايته وان ما يملكه الحرس الثوري هو ملك للشعب".
وأشار إلى ان "شعبنا اثبت بانه يدافع ويحمي الحرس الثوري ولنا الامر الصادر من قائدنا العزيز بالعمل على اعتلاء البلاد بكل وجود ليل نهار وازالة الحرمان عن شعبنا الابي"، مؤكداً "إننا نعد شعبنا باننا سوف لن نستكين حتى نحسن الظروف الحياتية لمواطنينا المنكوبين بالسيول".
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