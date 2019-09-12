الاناضول: الجيش التركي أرسل تعزيزات عسكرية كبيرة إلى إدلب

أفادت وكالة "الاناضول" التركية بأن "​الجيش التركي​ أرسل تعزيزات عسكرية كبيرة إلى نقاط المراقبة التي يقيمها بمنطقة "خفض التصعيد" في إدلب شمال غربي ​سوريا​"، مشيرةً إلى ان "التعزيزات العسكرية تضم العديد من المدرعات وناقلات الجنود وآليات ​البناء​".

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