عمران خان ينتقد التناقض الأميركي بأفغانستان: أميركا تلومنا لعدم نجاحها ببلادنا

أكد رئيس الوزراء ال​باكستان​ي، ​عمران خان​ أنه "من غير المنصف أن تلقي ​الولايات المتحدة​ باللوم على باكستان بسبب فشلها في ​أفغانستان​"، مشيراً إلى أن "باكستان خسرت أكثر من 100 مليار ​دولار​ أميركي من اقتصادها وأكثر من 70 ألف شخص، وفي نهاية المطاف تلقي الولايات المتحدة باللوم علينا لعدم نجاحها في أفغانستان، أجد أن الأمر غير منصف لباكستان".

ولفت خان إلى أن "إسلام آباد تلقت ضربة قاسية بعد انضمامها إلى الولايات المتحدة الأمريكية في الحرب العالمية على ​الإرهاب​، لأنها قبل ذلك الوقت، كانت قد دربت المجاهدين الذين أوجدتهم ​وكالة الاستخبارات المركزية​ CIA لخوض الحرب ضد الاتحاد السوفيتي سابقا، في العام 1980، ولكن بما أن الولايات المتحدة غزت أفغانستان فقد انقلبت جماعات المجاهدين ضدنا"، مشيراً إلى ان "هؤلاء المقاتلين كانوا مجاهدين ضد السوفيت والآن أصبحوا إرهابيين عندما تعلق الأمر بالولايات المتحدة، أرى في ذلك تناقضا كبيرا، وأشعر أنه يجب على باكستان أن تبقى على الحياد، لأننا إذا شاركنا الأميركيين في هذه الحرب فسينقلب المجاهدون ضدنا".