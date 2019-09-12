مقتل 4 جنود أفغان في هجوم انتحاري









اسماء السيد - كابول: أسفر هجوم انتحاري الخميس تبنته حركة طالبان واستهدف قاعدة للجيش الأفغاني قرب كابول عن مقتل أربعة جنود، بحسب وزارة الداخلية.

ونفّذ الهجوم بسيارة مفخخة عند مدخل قاعدة للقوات الخاصة جنوب العاصمة، وفق المتحدث باسم وزارة الداخلية نصرت رحيمي.

Advertisements

وقال في بيان "اسفر الهجوم عن مقتل 4 جنود وإصابة 3 آخرين".

وتبنت طالبان الهجوم في بيان. وسبق للحركة التي تكثّف عملياتها ضدّ مواقع حكومية في البلاد، أن تبنت هجومين داميين في العاصمة الأسبوع الماضي.

وأوقفت الولايات المتحدة السبت محادثاتها مع طالبان لسحب قوات لها من أفغانستان، ما أثار خشية من وقوع موجة أعمال عنف قبل الانتخابات الرئاسية المرتقبة في 28 أيلول/سبتمبر.