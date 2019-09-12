ضبط مستحضرات تجميل مجهولة المصدر بعين شمس والجمالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة من ضبط مستحضرات تجميل مجهولة المصدر داخل مخزنيين بعين شمس والجمالية.

كانت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة، تمكنت من ضبط مسئول عن مخزن شركة لمستحضرات التجميل - كائن بدائرة قسم عين شمس، لإدارته المخزن "بدون ترخيص" وقيامه بتجميع كميات كبيرة من مستحضرات التجميل مقلدة ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، غاشاً بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة، وعثر بداخل المحل على 17093 عبوة برفان جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما تم من ضبط مسئول عن محل عطارة - كائن بدائرة قسم شرطة الجمالية؛ لإدارته المحل "بدون ترخيص" وقيامه بتجميع كميات كبيرة من مستحضرات التجميل مقلدة ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، غاشاً بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة، وعثر بداخل المحل على 360 عبوة كريم بشرة جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وبالعرض على اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، أمر باتخاذ الإجراءات القانونية.