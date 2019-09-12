التأمين الصحي الشامل: إجراء عملية زراعة عين صناعية بمستشفى الرمد ببورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

قال الدكتور خالد مجاهد مستشار وزير الصحة لشئون الاعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إنه تم إجراء عملية زراعة كرة سيليكون وعين صناعية لأحد المواطنين إثر تعرضه لحادث أدى إلى فقد عينه بالكامل، وذلك بمستشفى الرمد التخصصى ببورسعيد التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وأضاف مجاهد - في تصريح اليوم الخميس - أنه لأول مرة بالمستشفيات الحكومية ببورسعيد ومدن القناة ومن خلال منظومة التأمين الصحي الشامل، يتم إجراء هذا النوع من العمليات الجراحية والتي تمت من خلال قسم الطوارئ بمستشفي الرمد التخصصي ببورسعيد.

وأوضح المتحدث أن الفريق الطبي قام بإجراء كافة الفحوصات اللازمة لإجراء عملية تفريغ للعين بعد الحادث، ثم زراعة كرة سيليكون وعين صناعية تعويضية، حيث تم إجراء العملية بنجاح.

جدير بالذكر أنه تم إجراء ٨٨١ عملية جراحية بمستشفى الرمد التخصصي، منذ إنطلاق المنظومة في الأول من يوليو الماضي وحتى أمس، وشملت الجراحات تخصصات مختلفة؛ منها عمليات مياه بيضاء، وجلوكوما، وحقن شبكية، وإصلاح حول وجفون، وزراعة قرنية.