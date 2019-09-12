صحة الدقهلية: توفير نصف مليون جرعة تطعيم لطلاب المدارس

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

أعلن الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، استلام 550 ألف جرعة تطعيم من الطعم الثنائي والسحائي لطلاب المدارس على مستوى المحافظة.

وقال وكيل وزارة الصحة في تصريحات صحفية، إن الأمصال سيجري توزيعها على كافة المديريات التعليمية وتطعيم تلاميذ المدارس من قبل الزائرة الصحية.

Advertisements

وأوضح أن التطعيم الثنائي سيكون لطلاب الصف الثاني والرابع الابتدائي لمن بلغوا سن 7 سنوات وحتى 9 سنوات، والسحائي الثنائي لتلاميذ الصف الأول من كل المراحل الدراسية.

وأشار "مكي" إلى أنه تم استلام 244 ألف جرعة من الطعم الثنائي، و٣٠٦ آلاف جرعة من طعم السحائي الثنائي كما جرى توفير الطعوم والسرنجات ومستلزمات مكافحة العدوي.

ونوه إلى أنه يجري عمل الاصحاح البيئي للمدارس على مستوى المحافظة للتأكد من جاهزية المدارس لاستقبال العام الجديد لباقي المراحل التعليمية والتي تبدأ اعتبارًا من السبت المقبل.