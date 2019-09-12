وزير التعليم: اختبار قومي لتقييم النظام الجديد بعد عامين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين محمد:

قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن تقييم نظام التعليم الجديد "تعليم 2.0" الذي أصبح مطبقًا على 4 صفوف من رياض الأطفال وحتى الصف الثاني الابتدائي، يجرى بعد عامين مع وصول التلاميذ الموجودين حاليًا بالصف الثاني الابتدائي إلى الصف الرابع، عن طريق إجراء اختبار قومي لجميع تلاميذ هذا الصف على مستوى الجمهورية "في القراءة والكتابة والحساب".

وأضاف الوزير أن الوزارة حريصة على تعليم التلاميذ المطبق عليهم نظام التعليم الجديد، المهارات المختلفة مع كل درس يتعلمونه، مشيرًا إلى أن عدد الطلاب الذين دخلوا منظومة التعليم الجديدة وصل إلى أكثر من 6 ملايين تلميذ.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم الخميس، في ديوان عام الوزارة، للكشف عن تفاصيل استعدادات وزارة التربية والتعليم، لبدء العام الدراسي الجديد 2019-2020.