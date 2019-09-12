وزير التعليم: نطبع 177 مليون كتاب سنويًا.. وكتب هذه المواد ستتأخر​

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:

قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن عدد الكتب المدرسية التي تؤلفها الوزارة وتطبعها بجميع مراحل التعليم العام والفني تصل إلى 177 مليون نسخة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم الخميس، في ديوان عام الوزارة، للكشف عن تفاصيل استعدادات وزارة التربية والتعليم، لبدء العام الدراسي الجديد 2019-2020، مشيرًا إلى أن نظام التعليم الجديد "تعليم 2.0" وصل الآن إلى 4 صفوف من رياض الأطفال للصف الثاني الابتدائي، وبدأ هؤلاء التلاميذ الدراسة أمس الأربعاء.

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وأوضح الوزير أن تلاميذ رياض الأطفال، يطلبون 1.8 مليون كتاب، لافتًا إلى أن كتاب اللغة الفرنسية يتأخر توصيله للطلاب حتى يوم 3 أكتوبر، وكتاب اللغة العربية إلى 29 سبتمبر، وكتاب "كونكت بلس" إلى 24 سبتمبر.

وأضاف الوزير أن الصف الأول الابتدائي يطبع لتلاميذه 9 ملايين كتاب، ويتأخر كتاب اللغة العربية حتى 13 أكتوبر وكتاب التربية الدينية حتى 12 أكتوبر.

وبالنسبة للصف الثاني الابتدائي، قال الوزير إنه جرى تسليم جميع الكتب للطلاب، فيما عدا كتاب اللغة العربية وكتاب "كونكت بلس" الذين يصلان يوم 3 أكتوبر، وكتاب التربية الدينية في 13 و17 أكتوبر.