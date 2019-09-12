وزير التعليم يكشف موعد تسليم أجهزة "التابلت" لطلاب أولى الثانوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين محمد:

قال وزير التربية والتعليم إن الوزارة تبدأ توزيع أجهزة "التابلت" على طلاب الصف الأول الثانوي للعام الدراسي الجديد 2019-2020، اعتبارًا من شهر نوفمبر المقبل على مراحل بالتعاون مع شركة "سامسونج".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم الخميس، في ديوان عام الوزارة، للكشف عن تفاصيل استعدادات وزارة التربية والتعليم، لبدء العام الدراسي الجديد 2019-2020.

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وأضاف الوزير، أن الدولة تعاقدت على نحو 650 ألف جهاز "تابلت" لطلاب الصف الأول الثانوي، أما طلاب الصف الثاني فيستخدمون أجهزتهم التي تسلموها العام الماضي.

وأوضح أنه حتى وصول أجهزة "التابلت" فإن جميع فصول الصفين الأول والثاني الثانوي مزودة بشاشات التفاعلية بتعامل المعلم من خلالها ويصل إلى بنك المعرفة المصري.

وقال إن البنية التكتولوجية مكتملة بـ2050 مدرسة ثانوية، ويجري الانتهاء من 450 مدرسة أخرى، وتستكمل الوزارة الشبكات الداخلية داخل المدارس لتغطي شبكة الـWi Fi جميع الفصول.