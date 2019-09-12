محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:
تنظم مكتبة القاهرة الكبرى، التابعة لقطاع شؤون الإنتاج الثقافي، الأربعاء المقبل، يوما ثقافيا احتفالا باليوم العالمي للفن الإسلامي ، وذلك بمقر المكتبة بالزمالك.
وذكر القطاع، في بيان اليوم الخميس، أن برنامج الاحتفال يتضمن إقامة ندوة لمناقشة كتاب" تراث محمد عبد العزيز مرزوق" يتحدث فيها الدكتور محمد عبد اللطيف، أستاذ الآثار الإسلامية والقبطية بجامعة المنصورة، والدكتورة هبة عبدالعزيز مرزوق، التي قدمت مقتنيات جدها إلى مكتبة الإسكندرية لرقمنتها ووضعها على موقع ذاكرة مصر المعاصرة، والدكتور محمد حسام الدين إسماعيل رئيس جمعية التراث والفنون التقليدية، ويدير اللقاء ياسر عثمان مدير عام المكتبة.
كما يتضمن الاحتفال إقامة معرض يضم مجموعة من اللوحات المميزة فى الفنون الإسلامية.
كانت هذه تفاصيل خبر الثقافة تحتفل باليوم العالمي للفن الإسلامي.. الأربعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.