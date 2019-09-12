بالصور- محافظ أسوان يبحث مع سفيرة النرويج فرص الاستثمار المشترك

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:

استقبل اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، سفيرة النرويج في مصر "لينا ليند" ضمن رحلتها في أسوان، والتي تستمر على مدار 3 أيام وذلك في حضور اللواء سعيد حجازي نائب المحافظ.

ورحب اللواء أحمد إبراهيم بالسفيرة النرويجية لحرصها على زيارة أسوان، موجهًا الدعوة لتحقيق المزيد من أوجه التعاون مع الجانب النرويجي في مجال الاستثمار، في ظل توافر مصادر الطاقة المختلفة والثروات التعدينية والمحجرية والسمكية، بجانب التسهيلات في الإجراءات للمستثمرين، بالإضافة إلى الميزة النسبية المتعلقة بتصدير أي منتجات إلى الأسواق الإفريقية سواء من خلال الطرق البرية أو الموانئ النهرية.

وطالب المحافظ بأن يتم تنفيذ مشروعات داخل أسوان من الجانب النرويجي في المجالات المختلفة سواء الخاصة بالطاقة الشمسية أو الأسمدة، بجانب الاستثمار الأمثل للثروة السمكية الهائلة ببحيرة ناصر والتي تتمتع بالأسماك "الأورجنيك" ذات الجودة العالية.