نيوزيلندا / إرجاء محاكمة المتهم بتنفيذ مذبحة كرايستشيرش حتى لا تتزامن مع شهر رمضان

وكالات- أعلن قاض في نيوزيلندا اليوم الخميس 12 سبتمبر 2019 تأجيل محاكمة المتهم بقتل 51 شخصا في هجوم استهدف مسجدين بمدينة كرايستشيرش في مارس الماضي، لكي لا تتزامن المحاكمة مع شهر رمضان.
وأعرب كثير من ضحايا الهجومين في نيوزيلندا عن مخاوفهم إزاء تحديد يوم الرابع من ماي المقبل لبدء المحاكمة التي تستمر لستة أسابيع، حيث يتزامن الموعد مع شهر رمضان.
وقال القاضي كامرون مانيرز في بيان اليوم الخميس إنه تقرر أن تبدأ محاكمة برنتون تارانت بالمحكمة العليا في كرايستشيرش في الثاني من جوان المقبل.
وكان تارانت 28/ عاما/ نفى في جوان الماضي ارتكاب التهم الموجهة إليه، والتي تشمل الارهاب و 51 اتهاما بالقتل و 40 بمحاولة القتل.
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