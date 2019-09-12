الكونغو الديمقراطية : مقتل 50 شخصا في حادث انقلاب قطار وكالات- أعلن وزير الشؤون الإنسانية في جمهورية الكونغو الديمقراطية اليوم الخميس 12 سبتمبر 2019 مقتل 50 شخصا إثر انقلاب قطار. ووقع الحادث حوالي الساعة الثالثة صباحا ... 12 سبتمبر 2019 12:32

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كانت هذه تفاصيل خبر تقرير للأمم المتحدة / الضربات الجويّة التي شنّها التحالف بقيادة أمريكا في سوريا هذا العام قد تصل إلى... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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