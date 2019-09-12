باكستان: إجراءات الهند في كشمير تهدد السلام العالمي

قال الرئيس الباكستاني عارف علوي، اليوم الخميس، إن الإجراءات التي تتخذها الهند في إقليم "كشمير" تهدد السلام العالمي.

وأضاف علوي - في خطاب ألقاه أمام جلسة مشتركة للبرلمان وأوردته قناة "جيو نيوز" الباكستانية - أنه ينبغي على الأمم المتحدة إرسال

مراقبين إلى إقليم "كشمير" للتأكد من خطورة الوضع به.وكانت الهند قد ألغت في الخامس من شهر أغسطس الماضي الوضع الذاتي لإقليم "كشمير" وأرسلت تعزيزات عسكرية ووضعت السياسيين الكشميريين رهن الإقامة الجبرية داخل منازلهم في موقف أثار انتقادات شديدة ورافضة من جانب باكستان.يذكر أن إقليم "كشمير" متنازع عليه منذ استقلال باكستان والهند عن بريطانيا عام 1947، حيث يتنازع البلدان للسيطرة على الإقليم بعد أن اقتسما السيطرة على أراضيه، ليصبح هناك شطران، شطر هندي باسم ولاية "جامو وكشمير" وآخر باكستاني باسم "آزاد جامو وكشمير".