الأردن والولايات المتحدة يبحثان أوجه التعاون والتنسيق العسكري المشترك

بحث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني،ملك المملكة الأردنية الهاشمية ،اليوم الخميس، مع مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشئون الشرق الأدني ديفيد شينكر، الذي يزور الأردن ضمن جولة

له بالمنطقة، آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية وأوجه التعاون والتنسيق العسكري المشترك.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أن الملك

عبد الله الثاني بحث مع مساعد وزير الخارجية الأمريكي، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين.



وأعرب العاهل الأردني عن تقديره للدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة للأردن في العديد من المجالات.