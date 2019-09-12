طالبان تعلن مسئوليتها عن مقتل وإصابة 7 من الأمن الأفغاني في تفجير جنوب كابول

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية اليوم الخميس مقتل 4 أفراد من قوات الأمن وإصابة 3 آخرين إثر انفجار سيارة مفخخة بالقرب من قاعدة للقوات الخاصة الأفغانية جنوبي العاصمة "كابول".

وذكرت شبكة "طلوع" الأفغانية أن حركة "طالبان"

الأفغانية أعلنت مسئوليتها عن التفجير.



وكانت مصادر أفغانية أفادت - في وقت سابق - بوقوع اشتباكات بين قوات الأمن ومسلحي طالبان، إلا أن وزارة الدفاع نفت هذه

المعلومات.



يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد ألغى يوم /الأحد/ الماضي مفاوضات السلام التي كانت من المفترض أن تعقد مع ممثلي حركة "طالبان" في منتجع "كامب دايفيد" الأمريكي؛ ردا على التفجير الذي شنته الحركة المتطرفة في كابول /الخميس/ الماضي، وأسفر عن مقتل جندي أمريكي.

