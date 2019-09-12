أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية اليوم الخميس مقتل 4 أفراد من قوات الأمن وإصابة 3 آخرين إثر انفجار سيارة مفخخة بالقرب من قاعدة للقوات الخاصة الأفغانية جنوبي العاصمة "كابول".
وذكرت شبكة "طلوع" الأفغانية أن حركة "طالبان"
المعلومات.
وكانت مصادر أفغانية أفادت - في وقت سابق - بوقوع اشتباكات بين قوات الأمن ومسلحي طالبان، إلا أن وزارة الدفاع نفت هذه
يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد ألغى يوم /الأحد/ الماضي مفاوضات السلام التي كانت من المفترض أن تعقد مع ممثلي حركة "طالبان" في منتجع "كامب دايفيد" الأمريكي؛ ردا على التفجير الذي شنته الحركة المتطرفة في كابول /الخميس/ الماضي، وأسفر عن مقتل جندي أمريكي.
كانت هذه تفاصيل خبر طالبان تعلن مسئوليتها عن مقتل وإصابة 7 من الأمن الأفغاني في تفجير جنوب كابول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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