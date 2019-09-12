الحكم ب3 سنوات على متهمين في واقعة تسليم أموال لجماعات إرهابية بالبحرين

أعلن المحامي العام البحريني المستشار الدكتور أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية، اليوم الخميس، أن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أصدرت حكمًا على ثلاثة متهمين في واقعة تسلم ونقل وتسليم أموال خصصت دعما وتمويلا لجماعات إرهابية بغرض ممارسة أنشطتهم الإرهابية بمعاقبة المتهمين الأول والثاني بالسجن لمدة ثلاث سنوات والغرامة بمبلغ 100 ألف دينار لكل منهما وبراءة المتهم الثالث مما أسند إليه.



ونقلت وكالة الأنباء البحرينية عن الحمادى قوله ، إن تفاصيل الواقعة تعود إلى

قيام المتهم الأول والذي يعمل لصالح ما يسمى بسرايا "الأشتر" الإرهابية مع المتهم الثاني بتقديم الدعم المالي للعناصر الإرهابية من أجل تنفيذ مخططاتهم الإرهابية من أجل زعزعة أمن البحرين واستهداف رجال الشرطة بقصد الحاق أكبر ضرر بهم ، مشيرا إلي أن قيام المتهم الأول بتكليف المتهم الثاني باستلام عدة مبالغ مالية ومن ثم تسليمها للعناصر الإرهابية لدعم أنشطتهم ، كما أن تلك المبالغ يتم توزيعها على أسر عدد من المحكومين على ضوء قضايا أمنية، كما تبين أن المتهم الثالث قام بتسلم مبالغ مالية أرسلها له المتهم الأول ومن ثم تسليمها للمتهم الثاني وذلك لذات أغراض التمويل الإرهابية.



وأضاف الحمادي، أن النيابة العامة استندت في التدليل على ثبوت التهم في حقهم إلى الأدلة القولية منها شهود الإثبات واعتراف المتهم الأول وعلى الأدلة الفنية، فتم إحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، مشيرا إلى أن القضية تداولت بجلسات المحكمة بحضور محامي المتهمين ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية وقضت بحكمها.

