مقتل وإصابة 73 في حادث قطار جنوب شرق الكونغو الديمقراطية

أعلنت مصادر رسمية في جمهورية الكونغو الديمقراطية اليوم الخميس مقتل 50 شخصاً على الأقل وإصابة 23 آخرين بجروح، وذلك في حادث خروج قطار عن مساره جنوب شرق البلاد. وإصابة 23 آخرين بجروح، وذلك في حادث خروج قطار عن مساره جنوب شرق البلاد.

ذكرت النبأ شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية دون الإشارة إلى المزيد من التفاصيل.

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