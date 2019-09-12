50 قتيلاً في حادث قطار بالكونجو الديموقراطية

لقي خمسون شخصاً مصرعهم، اليوم الخميس، عندما انحرف قطار عن سكته في جنوب شرق جمهورية الكونجو الديموقراطية.

وقال وزير الشؤون الإنسانية الكونجولي ستيف مبيكايي ، إن "ما لا يقل عن 50 شخصاً لقوا حتفهم عندما خرج قطار عن القضبان في إقليم تنجانيقا بجنوب شرق جمهورية الكونجو الديمقراطية في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس".

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وأضاف الوزير أن الحادث وقع في نحو الثالثة صباحاً بالتوقيت المحلي في بلدة مايباريدي وأن عدد القتلى أولي، مضيفاً "أقدم التعازي لأسر المتوفين نيابة عن الحكومة".